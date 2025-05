Bukti rat: Ena Čolić i Peja brutalno zaratili, Marko je demolirao žestokim uvredama! (VIDEO)

Haos!

Upravo su počele ''Nominacije'', a Ena Čolić i Jovan Pejić Peja imaće priliku da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marko Stefanović.

- Za mene je Peja jedan dobar i kulturan momak. Mislim da je Ena tebi mnogo više uvredila majku nego ti njoj - rekao je Marko.

- Nije istina i nemojte da mi izvrćete više reči - rekla je Ena.

- Ne zanimaš me devojko - rekao je Peja.

- Nemoj da mi se obraćaš - rekla je Ena.

- Fali ti manastir - rekao je Peja.

- Mnogo si ispravniji Pejo bio u vezi od Ene. Mislim da si jako darežjiv i da si kvalitetna osoba. Ti i ja imamo odličan odnos. Po meni si doneo ispravnu odluku što nisi nastavio odnos s njom - rekao je Marko.

- On se prvi ljubio sa Mrvicom, šta sam ja radila ovde?! Muka mi je više da ovde pričate o meni i mojoj lojalnosti - rekla je Ena.

- Šta ti je devojčice? - upitao je Peja.

- Ne maltretiraj me više psihički - rekla je Ena.

- Najbolje je da se taj odnos završi. Peja i ja imamo obostrano poštovanje i to je tako. Što se tiče Ene, za mene nisi pokazala da si lojalna i verna - rekao je Marko.

- Je l' moguće da ja od njega ovo slušam? - upitala je Ena.

- Što cmizdriš? - upitao je Peja.

- Ajde pali majmune jedan. Sram te bilo g*vnarko jedan mali. Svi ste poltroni jer mu je mama poznata. Po čemu ja nisam ispala verna? - upitala je Ena.

- Što vrištiš? - upitao je Peja.

- Nadam se da napolju vide ljudi koliko je on bio grešan prema meni - rekla je Ena.

- Tebe su hteli da stave u gepek napolju, a ne mene. Treba da me bude blam da te na jezik stavim, je*ao mi pas mater kad sam te pomenuo - rekao je Peja.

- Ja sam se ovde svađao sa najpoznatijim pevačicama u Zadruzi 6, tako da mu se ja ne šlihtam zbog mame. Ti si ta koja liže pi*ku, a ne moja devojka. Jako je dobra kada osuđuje druge ljude, a jako loša kada trena da stane iza svojih postupaka. Nominujem Enu - rekao je Marko.

- Peja je iz jedne jako dobre porodice i uvek je tu za mene i Anu. Što se tiče njegovog odnosa, ja se tu neću mešati. U Magazinu In smo izdominirali, on je super komentator. Ja sam Eni u početku kuvao kafu dok mi moja Ana nije zabranila. Ne ide joj u prilog što psuje, ali i ja to isto radim. Ostaviću Enu - rekao je Korda.

