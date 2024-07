Suza suzu stiže!

Vera Matović za sam kraj podkasta "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac" kroz suze je progovorila o svojim nastupima, ističući koliko zapravo ona poštuje publiku koja nju voli i verno prati godinama unazad.

- U trećem mesecu trudnoće zovu me da u julu dođem u Australiju. Kako ću da dođem? I ja obećam, to mi je prvi odlazak u Australiju, ali mi jedna koleginica kaže da ne idem kolima. Ja u šestom mesecu, organizator me prihvati. Kad je on meni to sve obećao, mi smo došli, odradili koncert, treba da idemo dalje i on kaže njima: "Vera i Raca moraju da idu avionom, a oni kombijem"...Oni ne znaju da sam u drugom stanju, kamuflirala sam se, ne vidi se ništa. Dođe on kod mene, ja mu kažem: "Znaš kako smo se dogovorili", on jadan opet u sobu da priča, ne da nikako da idemo nas dvoje avionom. Rekla sam na kraju: "Ići ću s vama, ali moje sedište je zadnje". Sve sam to izdržala i dođemo, ceo mesec, sve sam prepevala s njima i zadnji dan, nedelja, Jasna Kočijašević kaže: "Mačak, da te pitam nešto, je l' si ti u drugom stanju", kada sam joj rekla da jesam, ona je skočila i zagrlila me - rekla je Vera i nastavila je:

- Treba da idemo u Ameriku Raca i ja '92 godine i ja se razbolim na jedno 15 dana pred nastup. Ne mogu da govorim, nema šanse, mi uzmemo karte i idemo da kažemo narodu da ja ne mogu da pevam. To niko ne bi uradio, svi bi rekli da ne mogu, ali ja sam rešila da odem i kažem da ne mogu. Kupila sam karte, peva Dušica udara u plafon sa visinom, peva Nedeljko, sala puna kao oko, a ja muk. Ja ne mogu da progovorim, ništa. I on uzme neku pesmicu, kako je zvučalo? Zvučalo je da su svi plakali, onaj narod gleda šta se dogodilo. Ja završim i kažem: "Draga braćo i sestre, vidim da se zgledate, znate kako pevam, ja sam se strašno razbolela, išla sam kod doktora i rekao mi je da ako budem sada pevala, možda nikada ne budem zapevala", ti vidiš one žene, suze im idu, a oni meni kažu: "Neka si ti nama došla, ne moraš ni da nam pevaš" - zaplakale su i Goca i Vera.

Autor: Nikola Žugić