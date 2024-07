Novi gost podkasta "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac" u novoj epizodi je pevačica Vera Matović, koja je na samom početku progovorila o Luki Dončiću i tome što je za reklamu za brend iskoristio upravo njenu pesmu "Miki, Milane".

Naš košarkaš, Luka Dončić, snimio je nedavno reklamu za jedan sportski brend, a kao pozadinsku numeru ove reklame odabrao je da to bude pesma pevačice Vere Matović, planetarno popularni hit "Miki, Milane", te je ona upravo u podkastu "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac" progovorila o tome.

- Pesma "Miki Milane" doživela je planetarnu popularnost zahvaljujući Luki Dončiću, je l' ste se nadali tome - pitala je Goca.

- Ja moram da kažem da sam prvo ja verovala u tu pesmu i to ne samo ja, nego i moj suprug. Kada nas je pozvao kompozitor i rekao da ne zna da li će da mi se dopadne. Naravno, otišli smo, on nam je dao kasetu, to je bilo 2009. godine. Kada smo ušli u kola, pustili smo, pogledali i rekli: "To je hit", neznajući šta će da bude. To sam ja snimila i snimala sam još puno pesama. Međutim, vremenom, "Pitala sam popa" bila je intresantna, što nisu mogli da veruju da Vera Matović peva kantri muziku. I naravno, tu sam imala puno poziva, nastupa i sve to i ja sam dobila veću popularnost sa pesmom "Pitala sam popa"...Nazivali su me svim i svačim zbog tog spota koji su skinuli kada me je dečko privukao sebi, nisam očekivala. Trebalo je to preživeti. Išla sam sa "Milanom", jer smo verovali u Milana i u ritam, to je bila euforija. Tada u to vreme nije bilo Jutjuba, tek 2013. godine smo počeli sa Jutjubom ta kuća s kojom radimo, a pesma je izbačena 2009.godine...Kada je izašao tiktok, tu su deca učinila svoje. Slali su me na Evrosong - rekla je Vera.

- A što mislite da je ta pesma vaskrsla - pitala je Goca.

- Pretpostavljam da im ritam nije bio intresantan ovih ostalih, pa zato.Sada ceo svet zna...Sve su bile skupe pesme. I u to vreme je prihvatio i Luka i uz svaku trojku su mu puštali "Miki Milane". Onda su me prozivali kako je nečija druga pesma popularnija od moje. Govorili su da sam ja pričala da je moja pesma popularnija od "Jutro je", što ja nisam rekla, neće me posvađati sa Nadom, nisam takva osoba. Ne, taman posla da smo se posvađali...To je ponos, svako od pevača bi poželeo da mu se desi. Na moju glavu, Luka je stavio krunu. Sve nagrade koje su mogle da se dobiju, sve sam ih osvojila. Treba neko drugi da me hvali, a ustvari neko drugi i ne zna, kako ja da pričam da imam i ovo i ono, ali narod kaže svoje. Luka je kruna na glavi, to je najveći poklon, ja se osećam kao da tek sada kreće karijera. Nisam videla, jedan list me je pitao da li sam čula - rekla je pevačica.

- Čekajte, on je spojio Veru Matović i Majkla Džordana - rekla je Goca.

- Da, to su svi rekli. Nije slučajno Luka to odabrao, jako mi je drago što je Luka sa Kosova, ustvari porodica, to me je ganulo. Naklonjen je Srbiji, što mi je drago, ja poštujem i Sloveniju i njegovu mamu, slušala sam njene izjave, kako ga prati u stopu - rekla je Vera.

- Je l' si se čula s Lukom - pitala je Goca.

- Ne poznajem ga, niti on mene, nikada se nismo videli, ali da se dogodi, nezvanog gostu zna se gde je mesto, moraš da budeš pozvan, a ako me budu pozvali, i u Ameriku ću ići i to o svom trošku...Hoću da ti kažem jednu ekskluzivu, to sam sinoć odlučila i obično se svi bore, misle, čitaju, prate te Verka će da zaradi 500 miliona, broje mi. E sad ću da im kažem, Verka poklanja sve to, kako je Luka uzeo moju pesmu, ja ću da poklonim njihovoj agenciji, da ne misle da očekujem neki veliki novac - rekla je Vera.

Autor: Nikola Žugić