Kad sam došla rekla sam to je to, ovo je sudbina: Vera Matović progovorila o luskuznoj kući koju je pazarila, evo kako ju je zapravo kupila, hit priča (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Vera Matović, naša slavna pevačica, u podkastu "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac" progovorila je o mnogim životnim temama, reklami Luke Dončića uz njenu pesmu "Miki, Milane", pa i o čuvenoj luksuznoj kući o kojoj se naveliko i naširoko priča i piše.

- Jeste ti najlepša kuća - rekla je Goca.

- Da mi se nije dopala, sigurno je ne bih uzela. Milion puta sam prošla pored te kuće: "Jao blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće" i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pesma "Ljubavni virus". Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: "Gde si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju", kaže: "To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju". Oni su doktori iz Nemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona posle 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: "Ta i ta kuća, prodaje se", Raca i ja kosili, sednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: "to je to, sudbina" - rekla je Vera.

- I ta umetnička dela, o tome se piše i priča, je l' se bavite tim - pitala je Goca.

- Ne bavimo se tim, mi smo to kupili za nas, ne volim da pričam o tome. Ja sam kao devojka volela da slikam i da crtam. Imala sam neki potpis - rekla je pevačica.

- Koja je tajna tvoje mladolikosti, je l' vežbaš, kako se hraniš - pitala je Goca.

- Za to sam se borila u startu Goco, nisam ja to od juče. Još kao devojčica, pa i kada sam rađala decu, dobijem na kilaži, ali posle odmah skidam! Ne jedeš, vodiš računa. Ustajem izjutra od 4, 5 sati, naravno vikendom se radi pa ne možemo tada, treba i odmoriti. Vodiš računa o ishranu, šetnji, brzom hodanju, a najviše na hranu. Pojela sam more jabuka - rekla je Vera.

Autor: Nikola Žugić