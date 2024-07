On je prema meni bio divan, posle njega sam završila na sondi: Jovana progovorila o detaljima veze s MC Stojanom i bivšima, onda je razotkrila Gačića (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa Jovanom Cvijanović, a ovom prilikom ona je progovorila o vezi sa MC Stojanom i bivšim momcima.

- Rajačić je tebe zapratio pre njegovog ulaska - rekla je Ana.

- On je meni rekao da sam mnogo lepša nego na klipovima i da ćemo se družiti u Tršiću, znači da je on to sve dobro propratio...Ja sam posle tog raskida, nisam mogla da trpim što je nestao na takav način, dobila sam anoreksiju, imala sam samo 30 kilograma, organi su počeli da mi otkazuju, tada sam završila na sondi - rekla je Jovana.

- Je l' tebe Stojan poremetio nekim komentarima - pitala je voditeljka.

- Ne, Stojan je prema meni bio divan, on i ja nismo imali nijednu jedinu svađu, spremna sam da iznesem sve prepiske...Ne gradi se sreća na tuđoj nesreći, ne ide - rekla je Cvijanovićeva.

- Da li si imala prilike da čuješ kako je o tebi pričao Nemanja Gačić - pitala je voditeljka.

- Ja se upravo dopisujem sa njim...Nemanja hoće da dođe motorom - rekla je Jovana.

Autor: Nikola Žugić