Pevačici umro muž, a ona sad progovorila o svom ljubavnom životu: Imam udvarača koliko hoćete!

Pevačica Elma Sinanović pre četiri godine ostala je bez supruga sa kojim ima ćerku Huliju, a jednom prilikom progovorila je o gubitku.

Ona je istakla da sumnja da će je neko moći voleti kao što je njen pokojni suprug, kom je zahvalna na svemu što je do danas postala.

- Imam udvarača koliko hoćete, uvek ima tih koji dele komplimente, pa se javljaju, ali ljubav je nešto sasvim drugo, ona se desi jednom ili nijednom. Ja sam imala sreću da osetim u životu šta je to ljubav i kad vas neko podržava u svemu, to je bio moj pokojni muž, on je bio moja velika podrška i da nije bilo njega, ja ne bih postala ovo što sam sad. Volela bih da mi se to ponovo desi, ali to će teže ići. Niko nikad neće moći da ga nadmaši - rekla je Elma, koja priznaje da je kućni tip, te da se najlepše oseća u toplini porodičnog doma s ćerkom Hulijom:

- Volim što je kod kuće sve po mom ukusu, kućni sam tip, volim vreme provedeno s ćerkom, ali zbog posla mnogo volim taj kućni ambijent. Opušta me. Ne volim da kuvam, zato moja ćerka Hulija to odlično radi, uvek me iznenadi nekim lepim jelom - priznaje Sinanovićka.

Ćerka joj je, kako i sama kaže, najveći kritičar po pitanju karijere i stajlinga, pa je objasnila zašto uvek sluša njene savete.

- Ćerka mi u brk kaže da li mi nešto dobro stoji ili ne. Toliko otvoren odnos imamo. Za karijeru kad mi kaže, što je vrlo interesantno, uvek bude u pravu. Što se tiče stajlinga i imidža, volim elegantno, a ona me kritikuje da bih mogla da budem više opuštenija. Istina je da je poslušam na kraju za sve - kaže folkerka.

Autor: Milica Krasić