Zbog ove plavuše je Švajni obdio Anu Ivanović: Ipak je na kraju Sari slomio srce i postao srpski zet

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger otkako su stali na "ludi kamen", žive bračnu idilu, a kruna njihove ljubavi su troje dece.

Njih dvoje su počeli da se zabavljaju 2014. godine, dve godine kasnije odlučili su da stupe i brak. Zanimljivo je da kada su se upoznali Bastijan i Ana upoznali, on joj je navodno jasno stavio do znanja da ima devojku.

Bio u vezi sa manekenkom

Nemački fudbaler je sedam godina bio u vezi sa manekenkom iz Minhena Sarom Brandner. Njih dvoje su bili omiljeni par u Nemačkoj, a kada je došlo do raskida sa njom, Švajni se našao na meti kritika.

Njegovi fanovi nisu mogli da se pomire sa krajem njihove ljubavne priče. Mnogi u Nemačkoj su Saru videli kao savršenu suprugu za Švajnija. Inače, koliko je Anina i Bastijanova ljubav jaka pokazuje i način na koji mu je nedavno čestitala 40. rođendan.

- Srećan rođendan, hvala ti što postojiš - napisala je Ana na društvenoj mreži "X" uz zajedničku sliku.

Ana i Bastijan su u vezi od 2014. godine, a u braku su već osam godina. Ovaj par je vrlo posvećen jedno drugom i svojoj porodici, što je vidljivo kroz njihovu dugogodišnju vezu i rođenje troje dece.

Uživaju u roditeljstvu

Inače, Ana i Bastijan imaju tri naslednika, a svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno.

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je ranije kroz osmeh Ana Ivanović za podkast “Alesto”.

Autor: Nikola Žugić