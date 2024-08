Dragana Katić proslavila 59. rođendan, a evo kakvo iznenađenje joj je priredila prijateljica (FOTO)

Voditeljka Dragana Katić juče je proslavila svoj 59. rođendan.

Dragana se tim povdom oglasila na društvenim mrežama gde je istakla da je zahvalna na svemu što je naučila.

- Danas, na Svetog Iliju, pre 59 godina sam se rodila. Hvala mojim roditeljima na životu i ljubavi jer sam naučila kako svoju decu i prijatelje da gajim i volim - napisala je voditeljka.

Ubrzo su usledile i čestitke i pokloni, a Dragana je pokazala da ju je njena koleginica Vesna Milanović iznenadila predivnom tortom koju joj je poklonila.

Podsetimo, Dragana Katić često ističe da je najponosnija majka. Blizance je dobila sa 30 godina i kako je istakla u jednom intervju, zrelo i odlučno je shvatila da želi da se razvede i da nastavi sama da brine o svojim sinovima. Njen suprug je do saobraćajne nesreće koju je doživeo bio veoma prisutan u odgajanju zajedničke dece, ali je Dragana u celoj priči imala glavnu ulogu.

- Kada sam odlučila da budem samostalna majka jedan deo moje familije je primio to sa nekom zadrškom i nije baš bilo prijatno kako će oni nekome to da kažu, međutim ja sam njima vrlo lepo jasno i glasno objasnila da svako bira svoj životni put, da se nekom zalomi ovako, nekom onako... Meni se desilo ovako i to je to.

Autor: Milica Krasić