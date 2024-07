To nikad ne radi, sinoć me je oduševio: Goca Tržan priznala kakvo joj je Raša iznenađenje priredio za 50. rođendan

Pop zvezda Goca Tržan proslavila je noćas na jednom prestoničkom splavu jubilarni 50. rođendan, a najviše ju je iznenadio suprug Raša Novaković.

Nije reč o materijalnom poklonu, iako ga je dobila, već o nečemu sasvim drugom.

- Iznenadio me je tako što je igrao celo veče. To nikad ne radi, to me je najviše iznenadilo (smeh). Mislim, pored svih poklona i žurke i svega, moram da kažem da mi je to bilo najlepše iznenađenje. Dobila sam ja i zlato i svašta sam dobila od njega, ali me je to najviše iznenadilo i oduševilo, to što je đuskao celo veče - rekla je Goca i dodala:

- Mene moji prijatelji dobro poznaju, znaju da nisam materijalna žena i da je najveći poklon to što su došli. Naravno da sam dobila i cveće i poklone i tako dalje, ali ja zbilja nisam taj tip, niti merim koji poklon je bio lepši, interesantniji, veći... To je vrlo ružno raditi - zaključila je Goca Tržan za Telegraf.rs.

