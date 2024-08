CVETAJU IM RUŽE! Rale se preselio kod Ane u stan na Voždovcu, a ovo su svi detalji

Kako trenutno stvari stoje, Ana Nikolić na korak je od udaje za Gorana Ratkovića Raleta, s kojim je poslednjih nekoliko meseci u vezi.

Čuveni kompozitor se, kako saznajemo, preselio kod pevačice jer tako najbolje funkcionišu. Naša ekipa obišla je u kraj u kojem golupčići žive.

- Taj čovek je preljubazan. Znam da je kompozitor. Uvek se javi. Tu je i dan i noć. Ana se samo smeje. Vidi se da joj prija novi partner. Uselio se kod nje skoro. Možda su tako odlučili, ali to je njihova stvar, mi ga redovno viđamo, a vozi i njen auto, svirne nekad kad nas spazi - priča komšinica iz ulice gde žive. Kako smo saznali od našeg izvora, Ratković preko dana vreme uglavnom provodi u svom ogromnom stanu u centru Beograda, gde se nalazi i njegov muzički studio. I Ana često odlazi tamo, pa je komšije viđaju u popodnevnim satima, najčešće dok se slika ispred zgrade ili na stepeništu.

Inače, Raletov život obeležile su i razne afere i romanse s našim poznatim damama, a on je ostao upamćen po tome da nikad nije demantovao niti potvrdio bilo kakve odnose s njima. I jedno i drugo nedavno su bili glavni akteri skandala kad je odjeknula vest da su se potukli ispred njegovog studija, o čemu je Kurir prvi pisao. Nikolićka je navodno tada pretila i njemu, ali i njegovoj bivšoj partnerki, koleginici Olji Bajrami, koja je najavila tužbu protiv nje. Nakon incidenta stvari su se promenile, pevačica se izborila za njegovu ljubav i naposletku priznala da su zajedno. Od tada ona na Instagram kači pokoju fotografiju s partnerom, a na svakoj se vidi da su srećni zajedno. I sam kompozitor je istakao da mu veza s pevačicom i te kako prija.

- Nisam razgovarao još sa Anom o venčanju, ali se tome ne bih opirao. Ona je jedna preduhovita žena, a ja se na to palim. Pre svega me je zavela mozgom, s njom je uvek jako zanimljivo - objasnio je muzičar pre nekoliko meseci za Kurir i priznao da mu ne prija što mediji prate svaki njihov korak otkad su ozvaničili vezu.

- Smeta mi što smo zbog našeg odnosa Ana i ja toliko zastupljeni u medijima, ali ja ne mogu ništa da uradim povodom toga. Ana je, sa druge strane, na to navikla. Ne smeta joj pažnja medija zbog naše veze, jer je kod nje uvek neka frka - rekao je Rale kroz smeh. Mudro ćuti Ana još uvek izbegava da se oglašava o ljubavi s kompozitorom, ali je na mrežama bila jasna.

- Baš sam pošla da sredim stan, ali to je nemoguće. Tara plus Rale, plus moje stvari i ja. Onda sam, logično, odlučila da se ne nerviram i kupim sebi nešto. Uvek može gore - napisala je ona nedavno. Ni Ana ni Rale juče nisu odgovarali na naše pozive.

Autor: Milica Krasić