Naš pevač završava karijeru: Doneo važnu odluku, pa otkrio šta želi za oproštaj

Muharem Serbezovski, proslavljeni pevač narodne muzike, nakon dugogodišnje karijere odlučio je da se povuče sa estrade.

- Mogu sada sada ekskluzivno da najavim da ću doći u Beograd da živim jedno godinu dana, u potrazi sam za stanom. Nažalost, pravim platformu za moj odlazak, hoću da bude to opšte-jugosloveski, kao što sam došao, tako i da idem. Žalim što to nisu doživele moje kolege koje su kvalitetne i koje su zaslužile tako nešto. Za moj oproštaj neka se sakupe mladi pevači i neka pevaju moje pesme, to će biti za mene najbolje - rekao je.

Muharem ističe da je najviše zahvalan publici koja ga je podržala na početku karijere te da će im odati poštovanje jednim posebnim gestom na njegovim budućim koncertima.

- Ono što je najvažnije i da se ne zaboravi to je ona publika koja me je i dovela do ovog pijadestala. To su sada stari ljudi, penzioneri, za njih će skoro biti besplatna ulaznica svuda. Ovi mladi neka plate, a oni koji su me doveli, neka me tako i isprate - zaključio je pevač za pomenute medije.

Inače, Serbezovski je nedavno operisan u Turskoj.

- Sad sam fantastično, bio sam dva meseca u Turskoj na lečenju, prijalo mi je. Interesantno je, gde god da idem, ide 12 ljudi za mnom i traže mi da im pevam svoje pesme. Šta ću, moram da im pevam. I onda me isto sačeka u bolnici - prisetio se Serbezovski i otkriva da mu najviše traže "Za venčanim stolom", "Sine moj", a onda zapevao hit "Violino, u dušu mi diraj".

Inače, Muharem je nedavno na jednom privatnom veselju za svoju pesmu "Zašto su ti kose pobelele druže" dobio čak 20.000 evra.

Autor: N.Brajović