NISAM SPREMAN! Šokantna odluka Rafaela Nadala: Slavni Španac se povukao sa Indijan Velsa

Proslavljeni španski teniser Rafael Nadal u poslednji čas odlučio je da se povuče sa Mastersa u Indijan Velsu.

Pred sam start turnira iskusni as poručio je da još uvek nije spreman da igra na najvišem nivou.

Tešku odluku objavio je na društvenim mrežama:

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2