Francuzi spremali feštu za oproštaj Nadala, ali je stigao neočekivan odgovor Španca

Španski teniser, Rafael Nadal se u ponedeljak u okviru prve runde Rolan Garosa sastaje sa Aleksanderom Zverevom u jednom od najjačih mečeva uvodnog kruga.

Iako se možda očekivalo da ovo bude Rafin poslednji put na turniru u Parizu, što uopšte nije isključeno, ipak neće biti nikakve ceremonije opoštaja Španca od francuske šljake.

Francuzi su spremali feštu za Španca, ali je Nadal sve to stopirao, što je potvrdila i direktorka turnira, Ameli Morezmo.

- Kao što i pretpostavljate, imali smo nešto u planu za njega, ali je on (u subotu) rekao da ne zna da li će ovo zaista biti njegov poslednji Rolan Garos ili ne. Želi da ostavi otvorena vrata da se možda vrati sledeće godine, tako da ga nećemo gurati. Njegova je odluka kada bude želeo da se organizuje ceremonija ili da kaže "zbogom" na pravi način. Nećemo to da radimo ove godine - rekla je Francuskinja.

Dodala je da organizatori u potpunosti poštuju ovu odluku i da čekaju na Rafin odgovor za eventualni oproštaj u budućnosti.

- To je njegova odluka, iako smo spremni da samo pritisnemo dugme i da se nešto desi, poštovaćemo šta želi i sigurno ćemo biti spremni: bilo da on to želi da uradi kasnije tokom godine, sledeće ili bilo kada on to bude poželeo.