Pukla tikva: Raskinuli Zoran Marjanović i Indi, ovu su detalji ljubavnog brodoloma!

Njihova veza šokirala je mnoge, a po svemu sudeći nije dugo potrajala!

Ljubav u slučaju Indire Aradinović, poznatije kao Indi, i Zorana Marjanovića nije pobedila. Pevačica i kompozitor, kome se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, raskinuli su, saznaje Kurir.

Izvor blizk njima oglasio se za pomenuti medij i otkrio detalje raskida.

- On se vezao za Aradinovićevu i sada mu je neobično bez nje, išli su svuda zajedno. Družili su se, izlazili, svađali i mirili, ali sada je definitivno kraj. Od njih dvoje u emotivnom smislu nema više ništa. Neće čak ljubavi da pruže novu šansu. Zoran je to teško prihvatio. Ni Indi nije lako, ali se odmah pomirila s tim da bolje funkcionišu kao poslovni saradnici nego kao partneri - priča naš izvor. On tvrdi da će poslovnu saradnju nastaviti. - U tom smislu su super par. To je obostrani interes i poslovna stvar. Ja smatram da nikad nije ni trebalo da eksperimentišu u tom emotivnom smislu - ističe izvor za Kurir.

Autor: Andrea Nikolić