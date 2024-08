Ljudi se iznenade kad nas vide: Mahrina novog dečka krije kao zmija noge, a jako je poznat!

Mlada pevačica obelodanila detalje iz svog ljubavnog života

Marina Cvetković, poznatija pod umetničkim imenom kao Mahrina, otkrila je detalje iz svog ljubavog života, a zatim se osvrnula na greške koje više nikako neće ponoviti.

Mlada pevačica bila je u vezi sa Milošem Stojkovićem, poznatijim pod umetničkim imenom Heni, pa je tako njihova veza bila ispraćena u javnom svetu.

Ona je nakon okončanja njihove veze ostala u dobrim odnosima sa Henijem, a sada je otkrila da li će doći do saradnje između njih:

Otkrila je kako izgleda njen život, pa navela da postoje i usponi, ali i padovi:

- Generalno i u poslu, i u životu ide malo gore, malo dole, ali to su sve normalne stvari i svako treba da nauči da to prihvati – kad smo dole, dole smo, kad smo gore super…ma super je i kad smo dole - ispričala je ona.

Kada je reč o ljubavi, Mahrina priznaje da na osnovu grešaka iz prošlosti, sada svoj ljubavni život, želi da drži podalje od očiju javnosti:

- Dešava se to da nam je lepo. Lepo je malo i biti razdvojen, jer to su sve lepe i normalne stvari, samo treba da postoji to neko međusobno poverenje. Nisam imala dosta veza. Ljudi su u fazonu, jer ja nekako uvek to provučem javno, što je bila velika greška i sve mora da se zna, i onda su ljudi u fazonu „Da, imala je ovog, onog“, a zapravo postoji još jedna veza za koju ljudi ne znaju, i to je to, i pritom… a što se ja pravdam, i da sam imala petnaest veza, baš me briga - navela je ona, pa priznala da je i njen sadašnji dečko iz javnog sveta.

- Jeste on je iz javnog sveta, ali neću da otkrivam ko je - navela je ona.

- Bitno je da nam je lepo, i vidim da su ljudi kada nas vide na ulici iznenađeni i samo se plašim da se to nekako ne sazna, ne pročuje, zato što stvarno ne bih da se bilo ko meša u taj odnos i želim to da sačuvam za sebe i to je to - završila je Mahrina.

Autor: Andrea Nikolić