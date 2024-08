Trudna Marija Kilibarda ne prestaje da oduševljava: Stomak u prvom planu, a tek da vidite kako se obukla, svi komentarišu da blista (FOTO)

Marija Kilibarda, popularna voditeljka, i njen partner Branislav Bane Vučelić očekuju svoje prvo dete. Marija je u osmom mesecu trudnoće i čeka devojčicu. Nedavno je objavljen snimak koji pokazuje kako Marija blista u drugom stanju, što je izazvalo oduševljenje među njenim fanovima.

Marija je viđena u dugoj haljini krem boje, idealnoj za letnje temperature. Haljina joj pristaje besprekorno, a kombinovala ju je sa krem torbicom i udobnim sandalama. Kosu je podigla u punđu, što je dodatno naglasilo njen trudnički sjaj.

- Ovo što nam se dešava je najveći životni blagoslov. Štipkam se svaki dan za nadlakticu da se uverim da nije san! Super se osećamo, naša devojčica i ja. Dogurali smo do polovine trudnoće. Samo da sve ostane ovako do kraja. Dobijamo pregršt ljubavi, podrške i čestitki i to mi ispunjava srce zahvalnošću - rekla je Marija za "Unu".

Marija: "Bane mi je najbolji prijatelj"

- Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva - pričala je Marija o svom izabraniku i dodala:

- Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška.

Autor: Nikola Žugić