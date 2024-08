Desingerici zabranjen nastup u Budvi? Reper nije dobio papire koji mu trebaju iz jednog razloga

Dragomiru Despiću Desingerici zabranjen je nastup u Crnoj Gori.

Desingerica je uredno ovog leta nastupa na primorju, ali mu h SUP-u sada nisu dali papire.

- Dečko je došao normalno po radnu dozvolu, čekao u redu da ga prozovu. Pošto ne dolazi prvi put po to. Vidim da radi ovde celo leto, zna šta I kako funkcioniše. Međutim, kad je izašao iz te kancelarije, sa tog pulta, bio je ko pokisao. Čuo sam da je pričao sa nekim da mu nisu dali dozvolu jer mu nešto kao fali - govorio je izvor i dodao:

- Po razgovoru sam skapirao da će probati negde drugde da dobije te papire, a da li će uspeti do večeras, pošto ima nastup u Budvi, to ne znam. Iznervirao se, nije mogao da veruje jer do sada nije imao nikavih problema. Normalan, kulturan dečko, ni nalik onom kog kog gledamo na klipovima sa nastupa - ispričao nam je izvor koji se zatekao na licu mesta.

Podsetimo, reper je sinoć održao nastup u Budvi, međutim u jednom momentu u klub je upala racija. Naime, u klubu u Budvi u kom je nastupao Desingerica, navodno je upala racija, zbog čega je nastup dosta kasnio. Despić se do tada nije ni pojavljivao na sceni, a klub je već bio krcat. Okupljena masa željno je čekala da Desingerica izađe na binu. Interventna policija je upala kako bi proverila poznati klub u Budvi, navodi se da to nema nikakve veze sa njim lično.

Autor: pink.rs