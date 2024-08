Pogledajte jelovnik Novaka Đokovića: Daje mu nadljudsku snagu i izdržljivost, a JEDNA NAMIRNICA KOŠTA SAMO 50 DINARA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nakon zlatne medalje u Parizu na Olimpijadi, osvojio je u tenisu apsolutno sve što se može osvojiti.

Novak Đoković pre nekoliko godina pričao je o svojoj ishrani i tom prilikom otkrio jelovnik, koji mu daje snagu, a jedna namirnica koju konzumira odmah ujutru košta samo 50 dinara.

- Kada se probudim dan počinjem sa mlakom vodom i limunom, tako pomažem telu da se detoksikuje, a onda na prazan stomak imam sok od celera, zatim napravim pauzu, posle koje popijem zeleni smuti sa drugačijim, tu idu i mnogi suplementi. U principu jedem dosta voća. Za prvi deo dana salate takođe, ne volim da jedem nijednu hranu koja zahteva mnogo energije za varanje, naročito u prvom delu dana, jer tada mi je potrebno najviše energije za trening. U mojoj ishrani su i kinoa, krompir, pirinač - rekao je Novak Đoković u intervjuu sa novinarom Grahmanom Bensigerom.

"Osetljiv sam na Taru"

Novak Đoković izuzetno je dobar otac sinu Stefanu ćerki Tari, a na naslednicu je posebno osetljiv.

- Volim oboje na poseban način, to je nemerljiva i bezuslovna ljubav, ne može da se poredi sa bilo čim. Osetljiviji sam na nju (Taru) – otopim se kada me zagrli, kaže ili uradi nešto, a ona je manipulatorka mala, vrti me oko malog prsta - rekao je uz osmeh emotivni Đoković jednom prilikom, pa se osvrnuo i na sina Stefana.

- Sa Stefanom je drugačije. Osećam da je moja uloga oca da ga pripremim za život, da bude odgovoran muškarac, da nosi sebe i buduću porodicu, u tom odnosu ima i čvrstine. A Tara šta god da uradi – ja skačem - objasnio je ranije srpski teniser.

Autor: Milica Krasić