Rešio da se oglasi: Nakon optužbi bivše devojke da je bio nasilan prema njoj, oglasio se i poznati fitnes trener! Imao samo jedno da poruči (FOTO)

Poznata influenserka Marija Mudreša optužila je svog bivšeg partnera Matiju Radoševića, poznatog fitnes trenera i modela, da ju je pretukao dok je bila trudna.

Mudreša je svoje optužbe iznela javno, putem njenog Fejsbuk profila.

- Draga porodico, prijatelji i pratioci, neistinice i veoma ozbiljne optužbe su o meni nedavno osvanule na društvenoj mreži Fejsbuk. Kako to obično bude sa digitalnim strukturama, to se danas proširilo dalje na ostale društvene mreže i medije bez bilo kakvih pravnih optužbi na moje ime. Kako ovo utiče na moje ime i moju karijeru, prinuđen sam da se ovim putem oglasim i ovo će ujedino biti i moje jedino oglašavanje. Osuđujem svaki oblik nasilnog ponašanja, pogotovu nad ženama i slabijima od sebe. Nije tajna da sam u sportu ceo život, trening mi je pomogao onda kada mi je bilo najteže i na tim temeljima sam svim svojim trudom razvio ovu platformu. To što izgledam kako izgledam, smatram da nikom ne daje za pravo da mojoj ličnosti pripisuje ovakve zločinačke i gnusne optužbe. Prošlo je dosta vremena i ne znam razloge za ovakav nepravedan čin, znam da raskidi nisu lepi, ali su privatni. Ja sam preduzeo pravne korake kako bih zaštitio svoje ime i reputaciju, pravni sistem će pronaći istinu. Hvala svim na podršci u ovim trenucima, nadam se da će brzo proći, a mi nastavljamo sa treninzima i jačanjem uma - napisao je Matija.

