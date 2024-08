PRIČALO SE DA JE HIRURG, ALI TO NIJE ISTINA: Ovo je muž Vesne Trivalić, zbog njega je napustila Srbiju, 17 godina su živeli u Dubaiju, a evo čime se on zaista bavi (FOTO)

S njim se gotovo nikad ne pojavljuje u javnosti.

Vesna Trivalić jedna od naših najpopularnijih glumica, a posle 17 godina života u Dubaiju rešila je da se sa porodicom vrati u Srbiju gde će nastaviti svoju uspešnu karijeru.

"Važne su moje mlade kolege, a ne ja. Možete da napišete da se vraćam u julu posle 17 godina života u Dubaiju u Srbiju. Sin će na jesen upisati fakultet. Išle su mu dobro fizika i matematika, ali će na književnost", rekla je Vesna jednom prilikom za Kurir.

Glumica je godinama u skladnom braku sa suprugom Nenadom Pandurovićem, sa kojim se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti, a o njihovom privatnom životu se veoma malo zna.

Vesna je veoma posvećene porodici, a zbog ljubavi se svojevremeno preselila u Dubai, te određeno vreme zapostavila karijeru, a u par navrata je isticala kako brine jednako i o sinu Nikoli i o suprugu.

"Posvećena sam porodici i mogla bih kao debela Džejn da živim i u nekoj prašumi, ali mi je važno da su mi tu dete i suprug, da vodim računa o njima, da ih volim i oni mene vole", pričala je ona.

U medijima se dosta spekulisalo o Vesninom suprugu, te se pisalo da je hirurg, međutim, specijalista opšte hirurgije, doktor Milan Colić, gostujući nedavno u jednoj emisiji otkrio je čime se zaista bavi Pandurović, koji mu je inače kum.

"Najsmešnije je bilo kada su mediji prvi put objavili da se Vesna povukla i godinama živela u Dubaiju sa svojim suprugom koji je plastični hirurg. Jedini njihov dodir sa plastičnom hirurgijom sam ja, kao kum – objasnio je dr Colić i dodao:

"On je čovek pravnik, ceo život je u avio-biznisu, radio je širom sveta i nikakve veze sa plastičnom hirurgijom nema. Više puta je Vesna to isticala na konferencijama za štampu, ja takođe, a onda smo jednostavno prestali da pričamo na tu temu", rekao je on.

Autor: Milica Krasić