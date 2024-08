Treća supruga Mateje Kežmana, Tara Šumonja objavila je fotografiju na Instagramu dok u naručju drži novorođenu bebu, te je svima jasno da su rode ponovo sletele u njihov dom.

Proslavljenom fudbaleru Mateji Kežmanu ovo je šesto dete. Iz prvog braka sa Emilijom ima troje dece Lazara, Aleksandru i Jakova, druga supruga Marija Perković podarila mu je sina Filimona. Svoje prvo dete Mateja Kežman i Tara Šumonja dobili su 2019. godine.

Naime, Mateja je sreću pronašao kraj Tare, a njegova velika ljubav bila je prva supruga Emilija, sa kojom je sportista proveo 11 godina u braku.

Njihova romansa počela je kada je Mateja bio na početku svoje igračke karijere i nosio dres Radničkog iz Pirota, a dok je Emilija bila srednjoškolka.

Iz braka su dobili troje dece, a problemi u braku nastali su kada je Kežman postajao sve uspešniji na terenu.

Zbog njegovih angažmana često su bili razdvojeni, a nesuglasice su pokušavali da reše dve godine. Ipak, kada su shvatili da ne mogu više da nađu zajednički jezik rešili su da nastave život odvojeno. Papire za ravod potpisali su 2015. godine, a Emilija svojim atraktivnim izgledom i slikama koje deli na mrežama, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

KEŽMAN BIVŠOJ ŽENI DAO APARTMANE U CRNOJ GORI

Kako je Kurir nedavno pisao, nakon nekoliko godina od razvoda i podele imovine, Kežmanova je dobila i apartmane u Crnoj Gori, od kojih danas lepo živi.

- Ona je stalno u Herceg Novom i obožava da dolazi. Apartmani rade super, ali ona se ne opterećuje mnogo oko toga. Emilija je sve to renovirala, sredila i sad sve to ide svojim tokom. Žena vodi računa o svojoj deci i putuje koliko može. Trenutno je u Grčkoj, pa ne možete da je vidite, ali tu je često. Izborila se za sebe i svoju decu i to je njoj najvažnije. Apartmanima se bave dve žene koje su zadužene za goste i to sve super funkcioniše - rekao je izvor blizak Kežmanovima.

Na sajtu Buking, gde se apartmani nalaze u ponudi za izdavanje, piše da je svaki datum do kraja sezone popunjen. Za tri noćenja za dvoje krajem septembra cena je 22.000 dinara.

Autor: Nikola Žugić