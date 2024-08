Ova lepotica je ćerka od Vendi: Pevačica porodicu krije od javnost, a retko ko zna da je njena mezimica završila težak fakultet!

Kontroverzna pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je poznata po svojim nastupima na vašarima, u braku je sa bivšim fudbalerom Branimirom Banjcem sa kojim je ima ćerku Nikoletu.

Nikoleta je sportski tip, pa tako radi kao teniski trener, dok je uz ovu obavezu studirala Ekonomski fakultet u Beogradu.

- Moja ćerka je zapravo moj proizvod. Da bih je zaštitila od svega, jer je ona jedna visokoumna devojčica, ja sam je sa tri i po godine dala da trenira tenis. Ona je sada teniski sudija i trenutno je na ekonomskom fakultetu, državnom - ispričala je Vesna jednom prilikom i dodala:

- Ona nije želela tu praznu afirmaciju jer to silovanje društvenih mreža, ja uvek mogu da je proguram da se bavi bilo kojim javnim poslom, ali to je za mene utopija! Na taj način se dete servira kao praseća glava - izjavila je Vendi svojevremeno.

Branimir Banjac je bivši fudbaler OFK Beograda, a sa Vesnom je u braku od 2001. godine.

Vendi o porodici retko govori u javnosti, a to je učinila samo u par navrata.

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

Autor: Andrea Nikolić