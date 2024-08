Koleginice me kopiraju: Jovana Jeremić progovorila o uspehu i karijeri: Kada budu umrli glavni akteri...

Jovana Jeremić ne prestaje da intrigira javnost, a ovoga puta se osvrnula na svoj uspeh i komentare o njenom liku i delu.

Voditeljka Jovana Jeremić je progovorila o "fenomenu" svog imena i prezimena, te je priznala da je svesna da mnogi pokušavaju da je iskopiraju, ali da je to nemoguće.

- To je nešto neponovljivo i jedinstveno na sceni Srbije, to se više nikada neće ni roditi ni napraviti. Moj savet je da to niko ne pokušava iako vidim da mnoge koleginice i klinci pokušavaju da me imitiraju. Neki mentori pokušavaju da na silu naprave i formiraju Jovanu Jeremić, ali to je nemoguće. Nisam ničija tvorevina, mene je Bog ovakvu napravio. Nisam nikoga imitirala da bih bila ovakva, ja sam se rodila da budem zvezda. Rodila sam se da budem javna ličnost i da nosim sve krstove koje to donosi. Nemam ni jednu aferu iza sebe, imam skandale, ali to su neke pozitivne provokacije. Ta energija je nešto što ne može da se kupi, dušu niko ne može da vam utisne. Dušu ne možeš da kupiš... To je ono što me razlikuje od drugih - govorila je Jovana u emisiji "Pričaonica" i otkrila šta mora da promeni kod sebe da bi bila srećna:

- Želim drugačije da živim. Mnogo sam se mučila u dvadesetim godinama, moja borba je bila krvava i sada se ispoljavaju te traume. Ne pričam i dalje o tome, ali jednog dana ću progovoriti, onda kada glavni akteri budu umrli, a do tada ću ćutati zbog mojih odluka da budem čovek do kraja. Želim da se malo opustim, pojede me posao i odgovornost. Svaku emisiju doživljavam kao da je život ili smrt. Živim za moju emisiju, da publiku oduševim... Ogroman pritisak imam. Ja želim da imam rejting, a ne da se oslanjam na Pinkov... Takmičim se sama sa sobom i to moram da prestanem. Ne smem posao da doživljavam traumatično jer će me odgovornost ubiti... Ali jednostavno ne mogu da radim i da me te brojke ne interesuju.

Autor: Nikola Žugić