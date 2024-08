Vrelo izdanje popularne pevačice: Jovana Pajić izdominirala u crvenim štiklicama, komentari njenih kolega usijali društvene mreže! (FOTO)

Sija kao nikad do sad!

Popularna pevačica Jovana Pajić vratila se u velikom stilu na scenu nakon mnogo godina medijske ilegale.

Njena nova pesma 'Ludilo moje' za kratko vreme je postala veliki hit, što svedoče mnogobrojni pregledi na platformi 'Youtube', te je ponovo isplivala na vrh izvođača kada je domaći šoubiz u pitanju.

Ona je na svom instagram profilu okačila set fotografija u brutalnom stajlingu sa crvenim štiklicama i razvučenim osmehom od uha do uha, a pozitivni komentari su se samo ređali.

Njene kolege su oduševljene fotkama ostavile srca i vatrice na objavi, od kojih su najpoznatije pevačice Milica Todorović i Natalija Trik Fx, glumica Nina Janković kao i voditeljka Sanja Kužet.

Podsetimo, o njenom bliskom odnosu sa Marijom Šerifović su mnogi govorili, te je pevačica stala na put špekulacijama u emisiji 'Premijera - Vikend specijal':

- Pa nije to od juče, to traje i bilo je raznoraznih faza... U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Ona i ja to okrenemo na zezanje, šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina i volim da ponovim i ponavljaću, nikada to nije nikome padalo na pamet zadnjih petnaest godina, tek kada sam se ja razvela to je postala tema.

Autor: Nemanja Šolaja