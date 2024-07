Dostojanstvo zaboravio kod kuće: Đedović nikad žustrije osolio po Ivanu, pa otkrio pod kojim okolnostima će se Jelena pomiriti sa njim! (VIDEO)

Isprozivao ga kao nikad do sad!

Marko Đedović stigao je u Šiša bar kod voditelja Milana Miloševića, te je progovorio o prevari Jelene Marinković koju je priredila Ivanu sa Urošem Rajačićem.

-Najsvežiji su mi Pirot i Marinkovići. Sviđa mi se sve što se dešava, ovo je višnjica na tortu - rekao je Marko.

Kako opet dođe na tvoje? - upitao je Milan.

-Naravno, to je bio bedan život. Jelena je zaplakala kada sam je pitao da li misli da će proći bolje od Goce Tržan. Treba da postoji privlačnost, on i ona su mi priznali da je pala dr*ica u zatvoru. Ja Ivana ništa ne žalim, dodao sam mu malo informacija. On se ponaša kao jadnik i paćenik. On njoj kaže što si mi to ovde uradila. Mene zanima na koji način bi on komentarisao da se ovde desilo Anđelu, Aniti, Aneli, Mileni. Meni nijednog trenutka nije bilo njega žao. Normalno da će žena da mu nađe je*ača kada je on opsdenut Đedovićem. Ja mu ispričam sve kakvi su mu prijatelji, rekao sam mu da je Pirat priznao svima. Jel ti rekla Matora, Bojana, Janjuš? Nisu. Bojana i Anđela su pretile Stefani da će je našamarati ako nešto iznese. Oni se bore protiv kosmosa, mene, to su idioti klasični. Ja sam ih na fore hvatao, ja to nisam znao. Ja sam pitao Bojanu da li je rekla nešto Ivanu? Ja sam rekao Matoroj e super ste drugari, pljujete svog druga kod mene - rekao je Đedović.

Zamisli Matoru koja je kao sa njim najbolji prijatelj, a Jelena je u njoj našla osobu kojoj će se poveriti - rekao je Milan.

-Ja sam Matoroj rekao da mora da se zaštiti Stefani, muvate se moraš da ispitaš Jelenu sve. Ona je ustala otišla na trening i otišla je da ispita Jelenu, dotrčala je kod mene da mi sve ispriča šta joj je rekla. Tako da toliko o njihovim prijateljstvima. Bojana kad je videla da nije ispala prijatelj, krenula je da se izvlači. Rekao sam Matoroj da im je ovo za Mateu, pošto su se svi okačili na moju grbaču. On dok je brinuo šta Đedović radi, njegovoj ženi trljaju pi*ku - rekao je Đedović.

Zašto Bojana sedi malo sa Ivanom malo sa Jelenom? - upitao je Milan.

-Zato što se us*ala, za sve ono što se bori, sada se posra*a po tome. Njen boravak je obesmišljen, pogledaj njene odnose. Šta je rezultat njihovog odnosa? Pasoš u produkciji, odricanje roditelja. Zamisli kad mi od svih njih koje je nazivao ku*etinom ispade njegova žena to. Jasno je da je ona odlepila za Urošem, nju boli uvo za sve. Nju je najviše zabolela ceduljica, zato što je to prva stvar kojom on nju izdaje, ona razmišlja, ako me sad izdao šta će da radi u budućnosti? Vidiš da ona voli boksere, Ivan je prešao preko toga. Jelena bi se pomirila sa Ivanom samo ukoliko zna da je boli uvo za Uroša. Ja imam utisak da je ona samo čekala neku prilku, on nju sad pljuje najstrašnije - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P