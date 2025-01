Zatišje pred buru?! Milovan i Aleksandra ponovo spustili loptu, Ivan se uplašio njihovog pomirenja, pa ih urnisao u duetu! (VIDEO)

Isprozivao ih kao nikad!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Milovana Minića.

- Jel moguće da si dopustio da ti Aleksandra brani da vodiš svoje dete na more? - glasilo je pitanje.

- Pa moguće je, bila je ljubomorna, ja sam kriv što je dete moje ispaštalo. Nije njoj ništa toliko falilo - rekao je Milovan.

- To je bio kompromis, da ja ne idem sa Urošem i ćerkom, a on sa ženom i ćerkom. Rekao mi je i pre toga: ''Ne volim da idem sa njima na more'' - rekla je Aleksandra.

- Moj posao je bio sezonski i nisam mogao da idem. Ko kaže da dete mora da ide svake godine na more? - rekao je Milovan.

- Ti si rekao: ''Bio sam u mogućnosti da plaćam Aleksandri i njenom detetu'', a nisi vodio svoje dete - rekao je Karić.

- Moje dete je isto išlo sa ocem, a sa mnom samo jednom - rekla je Aleksandra.

- Opet su oboje utihnuli - rekao je Karić.

- Naravno zato što je video da Aleksandra i ja nismo u dobrim odnosima - rekao je Ivan.

- Ne nego su držali jedno drugog u šaci. Ako ide jedno, moralo je da ide i drugo sa svojim partnerom - rekao je Karić.

- Ja nikada nisam vodio svoju decu, ali on je imao i ljubavnicu i ženi koju je finansirao. Bitnije mu je bilo da daje njima nego detetu - rekao je Ivan.

- Do juče si je*ao majku i njoj i njemu ,sad samo njemu - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.