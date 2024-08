Cveta ljubav: Jovana Jeremić u zanosu s dečkom Draganom, on je ljubi, ona ne skida osmeh s lica (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavnom odnosu sa 15 starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji drži lanac pekara.

Jovana Jeremić ne krije da je u Draganu pronašla sve što je tražila, a njihove zajedničke trenutke neretko deli putem svojih društvenih mreža.

Ovoga puta, voditeljka je podelila fotografiju na kojoj je Dragan ljubi, a ona ne skida osmeh sa lica.

Jovana otkrila da imaju odnose tri puta dnevno

Inače, Jovana ističe da je njihov odnos veoma strastven, te da imaju odnose tri puta dnevno.

Voditeljka je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana za Republiku.

