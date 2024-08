Skinula se Sandra Afrika: Puca kako izgleda u četvrtoj deceniji, nije ni čudo što kažu da je najatraktivnija na estradi

Pevačica pokazala telo za poželeti!

Sandra Afrika godinama važi za jednu od naših najzgodnijih pevačica. Otkako se pojavila na domaćoj javnoj sceni, Sandra Afrika je prepoznatljiva po atraktivnom izgledu, a sada je fotografijama pored bazena tu tituli i opravdala.

Pevačica trenutno boravi u Hrvatskoj, a pred nastup uspela je da odvoji vremena i za uživanje. Ona je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju na kojoj pozira pored bazena hotela, a u prvi plan su došle njene grudi kao i ravan stomak na kom ima pirsing.

Podsetimo, Sandra je nedavno u velikom intervjuu za "Blic" otkrila da joj je Volkov zamerio to što je javno iznosila detalje njihove veze.

- Zamera on meni dosta stvari, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Zamerio mi je što sam to rekla, ali to je moj život i to su stvari koje su se manje - više i znale. Puno godina sam ja čuvala svoju privatnost, sada sam želela da pokažem i svoju drugu stranu. Nisam ja sve ni rekla, ali deo svog života sam iznela jer ljudi ranije nisu znali ništa o meni. Negde je i on deo svega toga. Mislim da više nije ni bitno to što on zamera. Ima on taj momenat da iako je bivši zamera moje izjave. Ne znam što je to tako - rekla je Sandra za Blic i istakla da je na ovu ljubav stavila tačku.

Autor: Andrea Nikolić