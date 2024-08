Narode, pomozite mi, ja sam žrtva: Đedović posle haosa sa Matorom novim komentarima zapalio mreže, javno se obratio i Aniti

Marko Đedović i Jovana Tomić Matora, bivši prijatelji, žestoko su se sukobili pre nekoliko večeri u emisiji "Elita - Narod pita", a nastavak sage usledio je na društvenim mrežama.

Naime, Matora je doživela pomračenje kada ju je Marko optužio da glumi žrtvu i da već dugo igra na kartu žrtve, a još više ju je iznerviralo to što je u njihovoj raspravi Anita Stanojlović, njena bivša supruga, javno pružila podršku Đedoviću. On je, s druge strane, ironično poručio da će se i on poslužiti njenim "receptom", te da će dati sve od sebe da se prikaže kao žrtva zarad naroda i boljeg plasmana u rijalitiju, što je poručio i u komentarima na objavi zvaničnog naloga Pink.rs na Instagramu.

- Evo, ja sam žrtva, je l' vidite lepo! Svi su protiv mene! Narode, pomozite mi jer me svi napadaju, imao sam loš dan - napisao je Marko ispod ovog videa, isečka iz emisije, a potom doda:

- Anita, ja sam žrtva napada, upravo imate emisiju na Pinku, koja to i dokazuje. Narode, podržite! Tolike godine smo se družili i napada me, jpš sam joj i pile pojeo, šta ću, jadan, gladan... Samo pod uslovom podrške naroda bih ušao, ovako kao do sada ne! Hvala na podršci, sad vi mene izgurajte da pobedim, Anita, jer svi su protiv mene - u svom stilu poručio je Đedović.

Autor: Darko Tanasijević