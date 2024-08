Porodila se srpska glumica! S kolegom dobila sina, moćno ime znači BOG JE MOJ ZAŠTITNIK

Glumački par Vanja Nenadić i Marko Todorović postali su roditelji.

Novopečeni roditelji su sinu dali ime Jakša. Muško ime Jakša izvedeno je od imena Jakov. Postoji i tumačenje da ime Jakša i Jakov znače i "Bog je moj zaštitnik".

Podsetimo, glumica je samo jenom pričala o trudnoći.

- Istina je. Ali, pazite, ja sam htela to na drugi način sve da objavim, tako da meni sad stvarno... nemam mentalnog kapaciteta da sad sve to izvedem ovako na tim intervjuima, tako da verujem da će biti prilike u narednim mesecima, malo mi je sve to danas bilo neplanirano i ne znam ni kako se desilo. Pa eto, da se čujemo malo kasnije ako može, ne danas kasnije, nego posle nekog vremena, jer nisam uopšte sada planirala da objavljujem to na taj način, tako da ne bih se sad nešto izjavljivala posebno na tu temu. Ovo mi je sve malo too much, ali čućemo se tim povodom u neko skorije vreme - otkrila je za domaće medije tada Vanja.

Autor: Darko Tanasijević