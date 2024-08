Kakav je Sale Tropiko kad popije? Pevač priznao da voli koju čašu više da popije!

On je bio potpuno iskren

Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, otvoreno je podelio detalje iz svog privatnog života, uključujući kako se opušta na veseljima i kako koristi slobodno vreme.

Sale je otkrio da, kao i svaki čovek, uživa u opuštanju uz koju čašicu više, te da nema omiljenu pesmu, već sve zavisi od atmosfere.

- Ja volim muziku i neretko se odazovem na slavlja, bilo da su u pitanju kolege ili privatne prilike, i volim da zapevam na tim prilikama. Što se tiče bakšiša, to je stvar kulture. Ja sam čovek od momenta, nemam omiljenu pesmu, sve volim. Ako me pukne, može svaka pesma da me pogodi - rekao je Sale.

Pevač je takođe otkrio da je promenio svoj radni raspored kako bi više vremena provodio sa ćerkama.

- Životni tempo svirki tokom čitave sedmice smo zamenili nastupima vikendom da bi preko nedelje bili tu za sebe, kako bi mogli biti za druge. Već do devet nemam energije, tako da rano ležem, bukvalno s decom ili već na početku filma zaspim. Ustajem vrlo rano, između pet i šest, popijem sve kapi, čajeve, pomolim se Bogu, okadim kuću i lagano započnem dan. Ako je škola, onda budim svoje princeze i tek onda nastaje haos s njima i spremanjem - opisuje Sale svoj svakodnevni ritam.

Pored muzičkih nastupa i porodičnih obaveza, Sale Tropiko ima i poseban hobi koji mu pruža zadovoljstvo.

- Za svoj ćeif vozim čopera, nisam ekstremista u vožnji. To mi je sredstvo za opuštanje, posmatram prirodu, mirišem cveće, uživam u onome u čemu ne možete dok vozite automobil. Na motoru niste ograničeni, pa je i opuštanje i uživanje maksimalno - zaključuje Sale za Grand.

