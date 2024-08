Verica Rakočević i Veljko jedva izvukli žive glave: Prošli kroz agoniju, napad Albanaca nikad neće zaboraviti

Ovo su detalji jezive drame!

Kreatroka Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević jednom prilikom dok su bili na odmoru pre nekoliko godina zamalo nisu nastradali u Severnoj Makedoniji dok su na obali Ohridskog jezera spavali u kamp0prikolici kojom su putovali.

Početak te njihove letnje avanture nije bio nimalo prijatan, ali to ih nije obeshrabrilo da nastave put.

- Kada čujete oko vas da petoro ljudi govori kako će da vas zapali i da vas gurne u more, ja sam spavala i on je samo meni stavio ruku na usta i rekao ćuti - ispričala je jednom prilikom u Puslu Srbije.

- Bio je ogroman kamper koji je imao zaštitu od svetlosti i Veljko je samo dopuzao do vozačevog mesti, razgrnuo onaj zaštitnik, upalio kola i svi okolo su se uplašili, nisu očekivali i mi smo za dva minuta izašli usput. To je hrabrost, sposobnost i koncentracija da se nešto preduzme, na kraju mlad je, to su i refleski - rekla je Verica Rakočević.

Kako je pričala, vozili su bez prestanka do Grčke granice, a potom su svoju ljetnu avaturu nastavili na Krfu.

Autor: Andrea Nikolić