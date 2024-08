Naša pevačica se istopila preko noći: Skinula 30 kilograma, otkrila koju naviku je promenila!

Slađa Alegro otkrila tajnu svoje dobre linije!

Pevačica Slađa Alegro imala je problem sa kilogramima nakon trudnoće, ali je zahvaljujući dijeti uspela da skine višak.

- Baš sam bila debela. Imala sam 82 kilograma, što je mnogo na moju visinu. U trudnoći sam se opustila jer sam išla ka ostvarenju svoje najveće želje. Za sve ostalo me je bilo baš briga. Jela sam dnevno i po 300 grama čokolade, kao i razne fast food obroke. A to je ostavilo traga na mojoj figuri. Dok sam bila trudna, nisam ni mislila o kilaži, ali kada sam se porodila, shvatila sam da to neće tako lako nestati – izjavila je pevačica za domaće medije, a prenosi Zadovoljna.

- Potpuno sam promenila način ishrane, izbacila slatkiše, a dosta mi je pomogla i ćerka Mila. Zbog nje sam počela uveče da ležem na vreme i da ustajem rano, a to je jako bitan faktor kada je mršavljenje u pitanju – rekla je Slađa.

- Trudne žene misle da će se lako otarasiti viška kilograma, ali to zaista nije tako. Pogotovo ako ste u godinama u kojima sam ja rodila Milu. Nakon trudnoće treba dosta da se radi na sebi da bi se telo vratilo u normalu.

Dijeta Slađe Alegro Doručak: Tost hleb, ćureća prsa i čaj. Ručak: Piletina sa salatom. Užina: Voće po izboru. Večera: Riba sa grilovanim povrćem.

Autor: Andrea Nikolić