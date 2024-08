Ema Radujko uzvraća udarac! Stigla povratna Ljubi Perućici: Dotična persona misli da je pametnija od svih

Mlada pevačica nije štedela starijeg kolegu, za Pink.rs brutalno odgovorila nakon žestokih prozivki!

Pevač Ljuba Perućica prozvao je Emu Radujko putem svog Instagram storija, a onda i putem medija. On ju je brutalno urnisao da skrnavi rad Sinana Sakića, ali i rekao da ne može da je smatra svojom koleginicom.

Mi smo kontaktirali Emu, kako bismo čuli šta ona ima da poruči Perućici nakon žestokih prozivki na njen račun.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje i način izražavanja, ali mislim da je određenim kolegama bolje da se fokusiraju na sopstveni uspeh nego da se bave prozivkama. Jer smatram da neko ko je zadovoljan svojom pozicijom na estradnom nebu, nikada ne bi prozivao druge kolege. Ja sam na početku karijere i maksimalno se trudim svakog dana da budem sve bolja. Jer uspeh se meri kroz posvećenost, trud i rad, a ne kroz tuđe mišljenje. Ali da se osvrnem na to sto je rečeno, nije ta neslana šala bila upućena samo meni već i publici, kao i vlasnicima lokala koji me angažuju. Izgleda da dotična persona misli da je pametnija od svih vlasnika klubova i festivala, čim dovodi u pitanje njihovu odluku da me angažuju. Takođe moji profili na društvenim mrežama broje milionske pratioce, lajkove i preglede pa to valjda znači da nesto vredim, i da ima mnogo ljudi koji me vole i podržavaju, i nije lepo pljunuti po svim tim ljudima. Ja ću svakako nastaviti da punim klubove, pravim odličnu atmosferu i gradim svoju publiku, jer to su stvari koje zaista imaju vrednost. Želim puno sreće u daljoj karijeri dotičnom kolegi, i mogu samo da mu poručim da je bolje i lepše da zasniva karijeru na sopstvenim trudu i radu, a ne na prozivkama mlađih kolega koji se istinski trude i rade, i zbog toga ostvaruju zavidne rezultate - rekla nam je Ema.

Autor: Pink.rs