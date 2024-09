Žestok početak: Ivana Keneški zarežala na Miću, ne može da preboli što je ostala bez titule! (VIDEO)

Mlada takmičarka nije štedela najstarijeg cimera!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u "Elitu" kako bi sa takmičarima pričao o izboru za Miss i Mistera. Ivana Knešli je prva dobila reč.

- Po mom mišljenju je Anđela Miss, a Mateja Mister. Ona mi je prelepa, prezgodna i savršena, a Mateja je najbolji šmeker što se tiče fizičkog izgleda. Ne želim da bude kako sam ja ljubomorna. Ja sam imala 0 bodova, a trebala sam da pobedim. Ovaj žiri je katastrofa. Mislim da Mića gura priču Stefana Karića i Sofije, videli smo kako je komentarisao - govorila je Ivana.

- Da ju je j*bao Stefan drugačije je komentarisala - rekao je Mića.

- Stefan je rekao da im ne teeba izolacija da se zblićže i da kliknu. Nemam zamerku na druge. Za Božu sam rekla samo jer je on spavao. Krivo mi je što ja nisam bila žiri, idealno bih to uradila - nastavila je da komentariše ona.

- Je l' žiri hoće da kaže da nisi dama? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nisam dama, pravila sam haos. Imala sam krizu jer mi nedostaje mama i ja se izvinjavam produkciji i svima ovde. Jedno je kad pravim haos ja, imam 19 godina i prvi put sam ovde. On je počeo da psuje, hteo je da me izbaci iz hotela. To je čovek koji spava, uplašila sam se jer je krenuo da psuje dok spava. On samo psuje, mumla i pola ga ne razumem kad priča. Mora da vrati u drugu da bih razumela - govorila je Ivana.

