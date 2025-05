Andrija Terzić (44), poznati pisac, na svom Tik-toku profilu je krajem aprila objavio video u kom je izjavio da je pucano na njega i da je ranjen u nogu, a ta vest u medijima odjeknula je kao bomba.

Ekipa poprtala Pink.rs je tim povodom stupila u kontakt sa istaknutim piscem koji nam je na samom početku razgovora objasnio da je u medijima pogrešno preneta vest o njegovom ranjavanju.

Naime, kako nam je objasnio, puicnjava se nije dogodila u blizini njegovog stana, već u Velikom parku, u blizini igrališta gde je u tom trenutku bilo dosta dece.

- Nije bilo ispred moje kuće, u policiji sam rekao da je bilo u Velikom Parku, imam izjavu kod sebe. To se dakle desilo na igralištu, gde je bilo dece... Svakako uspeo sam da eksiviram sve to. Kada mi je prišao, udario sam mu ruku da mi ne puca u stomak. On je od straha tada pobegao preko mosta, što je dobro zbog dece, oni su bili na drugoj strani... Verujem da sam spasio celu situaciju, samo mi je u glavi bilo da sačuvam decu... - rekao nam je on. Na pitanje, kako je napadač izgledao, Terzić objkašnjava da je pomenuti muškarac imao kapuljaču, i da je izašao iz šume.

- Mislim da je neki ludak u pitanju, kog sam ja verovatno nečim isprovocirao... I on je samo izvadio puštolj, i krenuo u predelu stomaka... Ja sam u samoodbrani gurnuo njegovu ruku, i opalio je u nogu. Ne znam da li me je neko čekao, ali tako se desila situacija. Odbranio sam se, i odbranio decu što je najvažnije - rekao je Terzić za naš portal.

- Ljudi ljubomorni, zavisni, pakosni... Ljudi iz bližeg okruženja, za koje sam mislio da su mi bliži... A kamoli neko ko me ne voli, ko nije izašao iz Užica nikada, ko gleda te priče preko okeana... Ljubomora... Ljubomora je Isusa razapela na Krst sa 33 godine, a gledali su kako pomaže ljudima. Ljubav će pobediti sve, i glasam za to - rekao je Terzić za kraj našeg razgovora.

Podsetimo, Terzić je na svom TikTok nalogu objavio video snimak iz bolnice, na kom se jasno videla rana na nozi.

- To vam je kada p…. pucaju samo po nogama. Ovde uđe, ovde izađe, to je to. Ali, nema veze, bolnica je moja. Čekaj, ideš na Tik-tok, hoćeš?- čuje se na snimku, koji je Andrija Terzić tada snimio u užičkoj bolnici.

Ko je Andrija Terzić Andrija Terzić je široj javnosti poznat kao autor popularnih romana poput „Preko puta – istina“, „Plivač“ i „Miami Heat“. Rođen je 1980. godine u Užicu i danas važi za jednog od najčitanijih i najcitiranijih savremenih pisaca u Srbiji, a na društvenim mrežama ga prate desetine hiljada ljudi. Terzić je postao jedan od najcitiranijih autora na internetu, a na društvenim mrežama ga prati nekoliko stotina hiljada ljudi. Njegov roman "Preko puta – istina" štampan je u preko dvadeset hiljada primeraka i promovisan u više od četrdeset gradova širom Srbije, regiona, kao i u inostranstvu. ​ Osim književnog rada, Terzić je poznat i po svom prisustvu na društvenim mrežama, gde deli svoje misli, citate i kratke priče, što mu je donelo dodatnu popularnost i povezanost sa publikom.​ Njegovi citati su najdeljeniji u Srbiji Njega možda ne znate po imenu i prezimenu, ali ga znate po njegovim inicijalima. Ne znate ko je i šta radi, ali ste sigurno bar jednom „šerovali“ neki od njegovih statusa. Možda ne znate da je napisao dve knjige, od kojih je prvenac prodat u više od 20.000 primeraka, ali su vam dobro poznati citati iz njegovih dela koje na društvenim mrežama „lajkuje“ hiljade ljudi. Možda ne znate, ali će vam se dopasti saznanje da njegova Fejsbuk stranica ima više od 54.000 pratilaca, da ga na Instagramu prati preko 207.000 ljudi, kao i da njegov profil nedeljno poseti više od 2 miliona korisnika. I možda je citat koji ga najbolje opisuje baš iz njegovog drugog romana „Plivač“ – „Sve sam tiši, a sve vidljiviji“, koji je bio u konkurenciji za NIN-ovu nagradu. Ono što ga takođe iritira jeste nepravda i neprofesionalizam u poslu. Kaže da ga negativni komentari i reakcije ljudi ne pogađaju – čak mu i imponuju – jer se vodi logikom: „Za dobrim konjem prašina se diže.“

Terzić je jedan od najcitiranijih pisaca među poznatim ličnostima:

