UPUCAN POZNATI PISAC ANDRIJA TERZIĆ: Objavio uznemirujući prizor iz bolnice

Andrija Terzić (44), poznati pisac, na svom Tik-toku profilu je objavio video u kom je izjavio da je sinoć pucano u njega i da je ranjen u nogu.

- To vam je kada p…. pucaju samo po nogama. Ovde uđe, ovde izađe, to je to. Ali, nema veze, bolnica je moja. Čekaj, ideš na Tik-tok, hoćeš? - čuje se na snimku, koji je Andrija Terzić snimio u užičkoj bolnici.

On je, kako prenose mediji, ranjen oko 20 časova u Ulici Vuka Karadžića, u blizini njegove kuće, piše Informer.

Šta se tačno dogodilo još nije poznato, a ni policija se još nije oglasila u ovom slučaju.

Andrija Terzić je Užičanima, ali i široj javnosti, poznat kao pisac savremene književnosti.

Autor: Marija Radić