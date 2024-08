Glumac zbog korona virusa završio u izolaciji: Radoš Bajić otkrio sve o svom zdravstvenom stanju, evo da li je dobro!

Glumac Radoš Bajić otkrio je da je tokom emitovanja Olimpijskih igara preležao koronu, po treći put a to je, kako kaže, bila prilika da pomno isprati sve nastupe srpskih sportista u Parizu.

Povodom stogodišnjice Radio Beograda, održan je koktel ispred zgrade RTS. Na događaju su se pojavile brojne javne ličnosti, među kojima je bio i Radoš Bajić, koji je pred kamerama otkrio:

- Pratio sam Olimpijske igre. Moram da priznam, kada smo prvi put 2021. dobijali koronu, to su bile udarne vesti, ja sam tada ležao koronu 17 dana i bilo je kritično, u međuvremenu sam imao još jednom koronu, ali sam upravo za vreme Olimpijskih igara imao još jednom imao koronu. Hvala Bogu sve je prošlo dobro, ali sam tada bio u izolaciji i bio sam u prilici da gledam apsolutno sve prenose. Ponosan sam, čestitam svim našim sportistima, ovim divnim sportistima koji su osvojili medalje, počev od Novaka do ostalih. Sa velikim simpatijama sam pratio i tu malu Topićevu i tu tragediju sa povredama. Žao mi je što se Ivana Španović oprostila od svoje karijere na takav način, ona je bila veličanstvena. Srpski narod može biti ponosan - rekao je Radoš Bajić, pa otkrio kakvog je sada zdravstvenog stanja.

- Sada je sve u redu sa zdravljem. Moj otac je živeo preko 90 godina, tako da imam još 20 sigurno - istakao je glumac.

Osvrnuo se i na najgledaniju seriju na domaćim televizijama, "Selo gori, a baba se ćešlja", koju upravo on potpisuje.

- "Selo gori, a baba se češlja" je moj kapitalni projekat, ali ja mogu reći da su "Heroji Halijarda" kruna moje karijere. Projekat "Selo gori" je jedinstven, to je neverovatno, ne može se više nikada ponoviti, to je 10 godina snimanja, rada, istraživanja, do dana današnjeg preko 9 ili 10, koje su gledane kao premijera. Danas me zaustavljaju na ulici, jer sam ponovo pustio brkove i pitaju me da li se nastavlja snimanje serije, ali odmah da odgovorim da neće biti nastavka jer je Radašin otišao u večnost zajedno sa Dragojlom, sa Žotom sa Milašinom, nažalost mnogi od tih ljudi danas nisu živi. Ja se njih sećam sa velikim pijetetom, poštovanjem, sa nostalgijom i velikom emocijom - rekao je Bajić, pa se setio Žarka Lauševića:

Autor: N.P.