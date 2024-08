Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'' sagovornik voditelja Nemanje Vujičića bio je kontroverzni muzičar Desingerica. On je progovorio o nastupima u Crnoj Gori, te je otkrio da li ga dotiču negativni komentari na račun njegovih prerdormansa.

Kako si?

- Dobro sam. Upravo sam doručkovao, popio tri koktela, nije loše.

Neke tvoje kolege su osudile tvoje performanse, a neke te podržavaju. Šta se tu tačno dešava?

- Volim Crnu Goru i sve radim iz srca i duše. Radim kako mi srce želi na mojim nastupima.

Od patike do kačkavalja, put je bio trnovit. Ko te sputava u tome da sve realizuješ?

- Mnogi me sputavaju. Neka nova pravila i zakone u Crnoj Gori izmišljaju, ali dobro. Neka pitaju narod da li treba da me zabrane, a ne sami da rade ti. Širim ljubav i moja publika to vidi.

Kako ti je palo na pamet da rendaš kačkavalj na nastupu?

Umore se ljudi, popiju, što da ne pojedu nešto?

Šta imaš da kažeš kolegama koje su protiv tvojih nastupa?

- Neka se posvete svojim nastupima, a ne da na moje gledaju negativno.

Da li misliš da bi dostigao do toga do čega si došao, da nije tvojih nastupa u kojima polivaš publiku i sve ostalo?

- Ja radim onako kako mislim da treba. Mnogi smatraju da tako ne treba, ali možda tako ljudi i vole, čim dolaze na moje nastupe.

Šta kažu ljudi u tvom okruženju na tvoje nastupe?

- Ne pričam s mojim ljudima o tome. Moji nastupi su svakako ispraćeni i sa kačkavljem, kao i bez njega, to je činjenica.

Da li je istina da si kao mali šetao usisivač kao kućnog ljubimca?

- Svašta sam kao mali radio.

Da li bi ti da si na mestu roditelja dece koja dolaze na tvoje nastupe dozvolio da tvoje ide i prati tvoje performanse?

- Da je moje dete punoletno, ko sam ja da branim? Ukoliko ima mlađih od osamnaest, to nije moja krivica. Ukoliko bih mislio da je nešto loše da moje dete bude negde, onda ga ja ne puštam tu.

Da li ti puštaš svom detetu svoje pesme?

- Moje dete ima tri godine. Ne znam šta će biti za par godina, videćemo.

Autor: S.Z.