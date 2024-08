Oplela po starijim kolegama: Zorana Mićanović optužila starije kolege da sebi dižu cenu, pa potkačila Viki Miljković! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Mlada pevačica Zorana Mićanović nedavno je otpevala pesmu Viki Miljković "Večera", a njeno izvođenje ove numere postalo je viralno na društvenim mrežama.

Zorana je otkrila da li su se ona i Viki, koja je snimila ovu pesmu, čule ikada tim povodom.

- Nije zaista. Mene Viki nije ni kritikovala, ni pohvalila, jer nismo imale kontakt. Nadam se da ćemo se negde sresti pa da će me pohvaliti. Očekivala sam pohvalu, ali nisam dobila. Nadam se da ću nekada dobiti - rekla je pevačica.

Mnogi kometarišu da su mlade pevačice uzele posao starijim pevačicama, a evo šta na to Mićanovićeva kaže.

- Pa mora tako da se radi, jer na mlađima svet ostaje. Smena generacije je prosto. Ne može nešto da traje večno. Mislim, one verovatno jesu legende, ali dolaze mlađe, lepše, bolje i to je to.

Progovorila je i o aktuelnoj temi, odnosno zatvaranju klubova, zbog nerealnih podizanja cena nastupa.

- I te kako preteruju, mislim da moraju da se malo spuste neke cene. One kojima su niske, uvek će raditi, ali za ove visoke, moraju da se spuštaju. Ne bih komentarisala ko ima visoku cenu, a ne zaslužuje je, ali ima par pevača za koje smatram da treba malo da spuste.

Autor: S.Z.