Zorannah stala na ludi kamen?! Fanovi bruje o njenom venčanju, a evo kakvu šok promenu je uradila na sebi! (VIDEO)

Naša poznata influenserka Zorana Jovanović već neko vreme živi u Holandiji i uživa u romansi sa poznatim fudbalerom Ilojem Rumom.

Šok-ispovest blogerke o udaji, trudnoći i odnosu sa ćerkom svog dečka.

Jedna od najpoznatijih blogerki i influenserki na domaćoj sceni, Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, iznenadila je svoje pratioce kada se nedavno pojavila u javnosti kao plavuša. Međutim, ona je otkrila da se neće ponovo farbati, već da koristi plavu periku. "Ne vraćam se u plavo. Ovo je perika. Da mogu da se vratim u plavo na mesec dana, a da se kosa ne uništi, vraćala bih se u plavo, ali tek sam oporavila kosu, naručila sam neke dve plave perike da me mine želje", objasnila je Zorannah u svom novom snimku.

Pored otkrivanja svog novog izgleda, Zorannah je takođe podelila neke detalje o svojim planovima za venčanje i porodicu. Istakla je da ne želi tradicionalnu veliku svadbu sa mnogo gostiju, već da želi da sve bude intimnije i da se venčanje desi onda kada za to dođe pravo vreme. Takođe, otkrila je da sa svojim partnerom razmatraju mogućnost zajedničkog deteta, iako je istakla da to nije jednostavan proces i da želi da zadrži tu temu privatnom.

- Neću ulaziti da li smo se venčali ili ćemo se venčati jako brzo, papirološki i potpisati, svadbu koju ljudi očekuju - ja ne želim 400 ljudi na svadbi, to me ne pali. Venčanje kao potpisati papir, to je... maltene završena stvar. Koga zanima da li sam potpisala ili nisam, kada se desi veliko venčanje za prijatelje i porodicu, o tome ću pričati. Neke stvari su privatne. Ne bismo svaki trenutak provodili zajedno, nismo zajedno samo dok trenira i kad ima utakmice, inače smo zajedno 24/7. U ovim godinama niko ne bi provodio toliko vremena ko mu ne odgovara i koga ne voli, sa kim ne planira porodicu i decu.

Zorannah je takođe otkrila neke detalje o svom odnosu sa ćerkom svog partnera, holandskog golmana Iloja Ruma. Istakla je da je spremna da bude "bonus mama" i da se trudi da pronađe balans u odnosu sa devojčicom. Takođe je istakla da je spremana na kompromise i da se trudi da pronađe zajednički jezik sa njom, iako ih jezička barijera donekle ograničava.

Kao poslednja tema, Zorannah je otkrila da ne planira da ostane u Holandiji, već da razmatra mogućnost preseljenja u Ameriku, Belgiju ili Nemačku. Istakla je da joj se više sviđaju šoping opcije u tim zemljama, te da bi volela da tamo započne novi život.

Autor: Nemanja Šolaja