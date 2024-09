VRELI PLES SARE JO I NJENOG DEČKA: Pevačica obukla mrežaste čarape i počela da se uvija pred njim, a tek da vidite kakve mu je reči uputila (VIDEO)

Pevačica Sara Jo već neko vreme uživa u vezi sa plesačem Žigom Soltarom.

Sara je sada odlučila da svom partneru javno čestita rođedan, a na svom Instagram nalogu objavila je njihov zajedički snimak na kojem igraju ju garaži.

Ona je bila u crnom šortsu ispod kojeg je imala mrežaste čarape, dok je na glavi nosila kačket, a uz snimak vrelog plesa ona je kratko poručila: "Srećan rođendan mom jedinom".

Podsetimo, Sara je jednom prilikom otkrila kako je počela njihova ljubav.

- Javio mi se sa preslatkom porukom, rekao mi je da voli i poštuje moj rad i da su on i njegova ekipa meni na raspolaganju ako mi trebaju plesači. Ušla sam mu tada na Instagram, videla sam koncerte sa Majom Berović i Natašom Bekvalac. Imala sam ga na umu. Posle nekog vremena smo oboje imali nastupe u Budvi, ukačili smo na Instagramu da smo na istom mestu i dogovorili smo se da se upoznamo. Tog dana mi se toliko nije izlazilo iz hotela. Izašla sam nenašminkana i poluosušene kose. Očarala me je njegova energija i zrelost, nisam to očekivala od muškarca mojih godina. Ubrzo nakon toga se desila naša prva saradnja i potpuno sam se raspametila - prisetila se Sara, koja pamti svaki detalj daljeg njihovog upoznavanja.

- Nekoliko nedelja kasnije smo planirali spot za pesmu "Kaži mi", tad mu je trajala priprema za koncert sa Natašom, a ujedno je i sa mnom na probe išao. U tom trenutku on ima devojku, ja imam momka. Na probama smo bili jako stidljivi, bio je dva metra od mene. Imala sam mnogo agresivniji pristup od njega, šalila sam se stalno, on je bio na distanci. Nekoliko meseci kasnije je prekinuo vezu, posle sam i ja raskinula i neka viša sila je ponovo želela da nas spoji. Radili smo neko plesno takmičenje u Sloveniji. Prepustili smo se čulima. Tada sam pomislila: "Ovaj čovek tako dobro miriše", pitala sam se da li imam leptiriće u stomaku jer ponovo plešem ili je to nešto više. Na početku smo se kontrolisali, nezgodno je, stalo nam je bilo da ostane dobra saradnja - rekla je Sara u podkastu "Poster".

Autor: Milica Krasić