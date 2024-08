Jovana Jeremić slomljena od tuge: Danima ne prestaje da plače, Dragan joj je najveća podrška! (VIDEO)

Pinkova voditeljka ugostila nas je na proslavi rođendana koji je organizovala ćerki Lei, a pred našim kamerama otkrila je da je trenutno u jako teškom životnom periodu!

Jovana Jeremić danas je organizovala rođendan svojoj ćerki Lei u vili "Jovana", aza naše kamere je otkrila koje želje ima za ćerku.

- Mora da zna šta hoće i da to uzme. To je moja želja njoj je to, a njena meni je da budem srećna i da prestanem da plačem, pošto ovih dana često plačem. Moje tuge nosim ponosno kao svoje ordenje na štiklama, Koristim svoje tuge da moja umetnost bude na višem nivou. Nema velikog umetnika bez velike tuge -

- Vezano je za moje roditelje, mog oca i ne želim da govorim o tome. To je nešto što ne može da se promeni, što je deo života. Moramo da budemo jaki kad predstoji borba. Mislila sam da nisam toliko vezana za svoje roditelje, a onda sam shvatila da sam emotivna dušica.. Vrlo sam vezana za oca i majka i sve što prolaze boli i mene. Čovek mora da bude jak. Svaka tuga je na mene uticala da budem još veća ličnost.

Da li ti je Dragan u teškim danima najveća podrška?

- Dragan to jeste. Mnogo je lepo kad znaš da si bezbedan i siguran. Ja kod njega spavam kao kod mog oca kad sam imala pet godina i to mi mnogo znači - rekla je ona, pa otkrila kako reaguje na negativne komentare jer je na isto mesto dovela Dragana i bivšeg muža Vojislava.

- To je seljački srpski mentalitet. Treba da budemo urbani Srbi i da to bude normalno. Ako jedan muškarac može da ima više žena, što ne mogu ja da imam više uževa? Šta ću kad me vole? Volim i ja njih. Sve ih poštujem, nikog nisam povredila i uvredila, odlazila sam kad sam ih prevazišla. Nikog nisam prevarila, uvredila, povredila, ja sam ponosna žena. Ponosna sam što imam bogat život.

Autor: Snežana Zindović