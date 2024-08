Jovana Jeremić o Severini: Srbi su joj obeležili život, ne treba da pljuje po Srbiji

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić progovorila je o trenutno gorućoj temi - pevačici Severini Vučković i celom slučaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

Ona je, naime, u nedelju 25. avgusta zadržana na razgovoru na srpskoj granici, a nakon što su je pustili, ona se vratila u Zagreb, a sada je naša voditeljka iznela svoje mišljenje.

- Videla sam sve, sve mi jasno, da. To komentarišem na dvojak način. Prvo, smatram da, ja sam uvek za neko srednje rešenje i ja neću napasti Severinu kao što to radi većina njih. Nego ću se postaviti objektivno. Znači, ako je to bila redovna procedura, kao što jeste, kao što je i Ivica Dačić rekao, to je u redu. Ja ne znam šta se dešavalo tamo. Ali, jedna stvar je sigurna. Srbija nije zemlja koja je pokazivala svoju jačinu tako što bi maltretirala nekog. Tako da, ja sam sigurna da Severina nije maltretirana u tom zadržavanju na granici. Ako je to redovna procedura, to je okej. Ali, isto tako, ne treba ni nju satanizovati na neki način kako rade neki ljudi, jer to je kontraproduktivno i za samog Aleksandra Vučića. Ispada da ovo neki tiranin, ispada neki despot koji sad maltretira jednu hrvatsku pevačicu, što nije istina. Aleksandar Vučić nije takav. On je jedan zaista tip koji je prvo dobar čovek, a drugo je jedan veliki, pre svega, demokrata u srcu. On je toliko mekog srca da je nekad i preteruje što je toliko mekan, iskreno da ti kažem. I što dopušta nekim ljudima da se ponašaju kako se ponašaju - rekla je, između ostalog, Jovana i dodala:

- S druge strane, Severina mora da zna da su procedure procedure, to bi važilo i za nju i za mene i za svakog. A sa druge strane, ako su joj postavili ta pitanja za koje ona tvrdi, to nije okej. Mislim, ja ne znam šta se je dešavalo, ali prosto se trudim da budem objektivna. Jedno je sigurno, ona je majka Srbina, ona je žena Srbina. Ona je čak i u snimku koji je poznat, po kojem se ona proslavila, snimak sa jahte, koju ja poštujem, uopšte ne gledam to negativno... Sa te strane, zato što to što je Severina pokazala u svom snimku za odrasle, je naučna fantastika za većinu žena i muškaraca. Tako da, i to ima svoju umetničku vrednost, pritom nisam uopšte ironična kada to pričam. Tako da, Severina mora da zna jednu stvar, da su Srbi obeležili njen život, i da ne treba da pljuje po Srbiji. Ali, ne treba ni da mi satanizujemo nju. Znači, treba budem objektivni. I ja ovako objektivno najviše se trudim da doprinesem svojoj državi, jer Srbija je zemlja svih, i ko god nije napravio karijeru u Beogradu, i u Srbiji nije napravio karijeru. Znači, mi moramo da imamo otvorena vrata za sve izvođače. Za one koji pričaju ružno o nama ne treba da im dozvoljavamo koncerte tako lako u arenama, ali ne treba ni da ih maltretiramo na granicama, kako je kontraproduktivno za našu zemlju, onda ne odajemo utisak na demokratske zemlje, što mi zaista jesmo - rekla je Jovana Jeremić za Telegraf.

Inače, Dačić je potvrdio da je granična policija na granici sa Hrvatskom zadržala hrvatsku pevačicu Severinu, na osnovu spiskova o "verbalnim deliktima".

- Severina nije ni privedena ni uhapšena, niti joj je odbijen ulazak u Srbiju, ali je zadržana zbog kontrole - rekao je Dačić.

