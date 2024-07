Hvala na žrtvama koje si podnela zbog mene: Jovana Jeremić se ponovo obratila bivšoj svekrvi koja je preminula, ove reči razaraju dušu (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić trenutno uživa u ljubavi sa preduzetnikom Draganom Stankovićem.

Jovana Jeremić našla je svoju ljubav pored Dragana, nakon razvoda od Vojislava Miloševića, sa kojim ima ćerku Leu, a iako su se rastali, njih dvoje su ostali prijatelji.

Jovana nikada nije zaboravila ni sve ono dobro što joj je pružila Vojina majka, koja je preminula, a na svom Instagram profili sada je bivšoj svekrvi uputila emotivnu poruku uz zajedničku fotografiju.

- Ko svetlo traži, taj svetlo nađe. Danas bi bio tvoj rođendan. Ne pamtim te po jučerašnjem danu kada si nas napustila. Pamtim te po svetlosti sa kojom si sve nas obasjavala. Ni dan ne prođe da te ne osetim u vazduhu. Ti si onaj moj uzdah kad me pitaju šta mi je kad sve dobro ide. Ne bi razumeli da im pričam o našem odnosu, zato, o najvećim tugama i ljubavima ćutim. Ti si jedna od njih. Hvala ti na svim žrtvama koje si podnela zbog mene. Na podršci koju si mi pružila kada mi je bilo najteže da bih danas bila gde jesam. Nedostaješ za sve što dolazi. Osećam i znam da si uvek uz mene i da "odgore" utičeš u moju korist. Tvoja snaja Jovana - napisala je voditeljka na Instagramu.

"Poenta života mi nije još jedno dete, već da uđem u istoriju"

Jovana nam je, podsetimo, nedavno otkrila da li je trudna, što je bila nagovestila.

- Ma, pusti me trudnoće, to ne postoji! Malo mi je kasnilo, priznajem... (smeh) Nisam trudna, to moram da kažem. Ne priželjkujem dete, ne. Želim da ostvarim sebe još u poslu, velike stvari želim. Poenta života mi nije to, još jedno dete, već da uđem u istoriju! Drugo dete ćemo tek u četrdesetim, možda čak i pedesetim - kazala je voditeljka tad.

Autor: Nikola Žugić