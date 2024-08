Šokiraćete se: Za Luka Dončića kaže joj je stavio krunu na glavu, a evo koliko godina ima Vera Matović (VIDEO)

U jednoj epizodi podkasta "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac", gošća je bila pevačica Vera Matović koja je govorila o porodici, karijeri ali i košarkašu Luki Dončiću.

Naš košarkaš, Luka Dončić, snimio je nedavno reklamu za jedan sportski brend, a kao pozadinsku numeru ove reklame odabrao je da to bude pesma pevačice Vere Matović, planetarno popularni hit "Miki, Milane", te je ona upravo u podkastu "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac" progovorila o tome.

- Ja moram da kažem da sam prvo ja verovala u tu pesmu i to ne samo ja, nego i moj suprug. Kada nas je pozvao kompozitor i rekao da ne zna da li će da mi se dopadne. Naravno, otišli smo, on nam je dao kasetu, to je bilo 2009. godine. Kada smo ušli u kola, pustili smo, pogledali i rekli: "To je hit", ne znajući šta će da bude. To sam ja snimila i snimala sam još puno pesama. Međutim, vremenom, "Pitala sam popa" bila je intresantna, što nisu mogli da veruju da Vera Matović peva kantri muziku. I naravno, tu sam imala puno poziva, nastupa i sve to i ja sam dobila veću popularnost sa pesmom "Pitala sam popa"...Nazivali su me svim i svačim zbog tog spota koji su skinuli kada me je dečko privukao sebi, nisam očekivala. Trebalo je to preživeti. Išla sam sa "Milanom", jer smo verovali u Milana i u ritam, to je bila euforija. Tada u to vreme nije bilo Jutjuba, tek 2013. godine smo počeli sa Jutjubom ta kuća s kojom radimo, a pesma je izbačena 2009.godine...Kada je izašao tiktok, tu su deca učinila svoje. Slali su me na Evrosong - rekla je Vera.

Vera je tom prilikom otkrila da joj je na taj način Luka stavio krunu na glavu njene veličanstvene karijere.

Pevačicina karijera traje više od četiri decenije, a sve će vas šokrati kada čujete koliko godina Vera ima.

Karijeru je počela sedamdesetih godina prošlog veka, a rođena je 3.juna 1946. godine, što znači da Vera danas ima 78 godina, a definitivno izgleda bar deset godina mlađe.

Autor: N.Brajović