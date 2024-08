POSLEDNJE PRIPREME ZA PRVI LET FLYING ŽEKSA! Željko Mitrović otkrio najnoviji PROIZVOD njegove kompanije PR-DC, pa najavio da će na ceremoniji otvaranja ELITE 8 preleteti ceo imaginarijum u Šimanovcima! (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je još ranije najavio da nas povodom proslave 30. rođendana Pinka očekuju velika iznenađenja, ovoga puta na otvaranju Elite 8 u subotu 7. septembra "veliki" šef će se pojaviti u skroz nesvakidašenjem izdanju.

Vlasnik i idejni tvorac Pinkovog istraživačkog razvojnog centra i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović ne krije koliko je ponosan na projekte koji se razvijaju u PRDC-ju, a ovaga puta je pokazao nešto što na našim prostorima nikada nije vidjeno.

Naime, Mitrović se na otvaranju Elite 8 pojaviti u specijalno kreirano odelo za njega.

- Poslednje pripreme za prvi let “Flying Żexa” u letećem odelu koje je po Žexovoj ideji isprojektovao i napravio Pinkov istraživačko-razvojni centar PR-DC! Prvi let se očekuje na spektakularnoj ceremoniji otvaranja ELITE 8! P.S. Snaga dva moćna, ledjna mlazna motora je 112 kg i snaga šest motora na obe ruke je 18 kg, ukupna sila oko 130 kg, što znači više nego dovoljno, jer pored sopstvene tezine koja iznosi 88kg, nosim i 20 kg kerozina, što je svakako doboljno za tih par minuta leta! Jutros sam se na probnom poligonu razbio kao zvečka jer sam neproporcionalno podigao snagu levog ledjnog mlaznog motora, ali cu svakako do sedmog septembra navežbati ovaj “Iron Man” performans, jer moram preleteti ceo Elita Imaginarijum u Šimanovcima! Na snimku mi podesavaju automatizuju sinhronizacije! -napisao je Mitrović na svom Instagram profilu.

Inače, nedavno je kompanija PR-DC u Šimanovcima testirala dron IKA 50, a samo tokom ove nedelje Pinkov istraživački centar posetiće delegacije iz inostranstva koje su zainteresovane za njihove proizvode.

Vlasnik i idejni tvorac Pinkovog istraživačkog razvojnog centra i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, ističe da je Ika 50 za njega jedan od najznačajnijih, ali i najdražih proizvoda kompanije PR-DC.

Kako je rekao ovim proizvodom je zaokružena čitava lepeza proizvoda koju srpska kompanija pravi, a novi projekti koje je Željko Mitrović već uveliko smišlja, sa nestrpljenjem se očekuju, a jedno od tih iznenađenja je svako i novo leteće odelo čiji je idejni tvorac Željko Mitrović.

Ali to nije sve!

Sptembar mesec koji je i mesec Pinkovog jubileja biće prepun iznenađenja a vredni ljudi iz kompanije Pink Media Greup pripremili su čak 30 novih projekata i 30 događaja u okviru 30 dana povodom 30 godina Pinka.

Među najbitnijim očekuje nas nova programska šema Red TV-a i novolansirane Narodne TV, otvaranje Elite 8, premijera predstave Lu i otvaranje spektakularnog teatra Odeon kao i pregršt novih televiziskih projekata i serija, a očekuje se i uskoro lansiranje jednog od najgledanijeg rijaliti formata Farma.

