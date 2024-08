Prva žena Bore Čorbe je sebi oduzela život: Komšinica ispričala strašne detalje koji teraju jezu u kosti

Bivša supruga Bore Đorđevića dugi niz godina imala je problema s alkoholom

Sedamnaest godina je prošlo otkako je prva supruga Bore Đorđevića digla ruku na sebe.

Po pisanju tadašnjih medija, Dragana Đorđević, sa kojom muzičar ima sina Borisa i ćerku Tamaru, popila je veliku dozu alkohola i antidepresiva te je oko podneva 23. marta 2007. u zajedničkom stanu pronađeno njeno beživotno telo.

Iako su svi, počev od prijatelja, preko komšija pa sve do radnika u Hitnoj pomoći i policije znali da je Dragana imala puno problema, njena smrt proglašena je prirodnom.

O samoubistvu niko govorio nije, ipak komšije se nisu dale ućutkati.

Prva komšinica otkrila je malo poznate detalje o noći pre navodnog samoubistva.

- Sedela sam do kasno u dnevnoj sobi i gledala televizor, kada sam čula da je nešto jako lupilo. Utišala sam televizor i shvatila da je neko svom silinom zalupio vrata mojih prvih komšija Đorđevića. To me je začudilo jer je bilo 4 sata ujutru, a iz njihovog stana nikada se nije čula galama. Pošto iznad vrata imam kameru, odmah sam pogledala šta se dešava. Videla sam kako Boris vezuje pertlu, a Dragana nervozno mota nešto po rukama, a onda iz torbe vadi cigaretu. Posle toga su negde otišli - ispričala je ona pa opisala i svoj poslednji susret sa Draganom, što mnogo govori o uzroku i razlozima da podigne ruku na sebe.

- Jednom prilikom smo se srele u liftu i Dragana me pitala da li znam da se razvodi, na šta sam ja odgovorila da sam nešto o tome čitala u novinama. Rekla mi je da Bora ima neku devojku iz Amerike i moram da priznam da je delovala vrlo razočarano dok mi je to pričala. Takođe mi je rekla da je Bora tražio da prodaju ovaj stan, kako bi uzeo pola para. Priznala mi je, otkako ju je napustio, nije davao novac ni njoj ni deci Bila je u velikim problemima i to se videlo na njoj - zaključila je komšinica, pisao je tada magazin "Story".

Bivša supruga Bore Đorđevića dugi niz godina imala je problema sa alkoholom, a navodno i sa tim što je na Borino insistiranje svojevremeno dala otkaz na mestu državnog službenika i tako ostala bez sopstvenih prihoda. Molila ga je da se ne razvodi, da samo izađe iz stana, ali po svoj prilici on je želeo potpunu slobodu i to iz razloga što je želeo ponovo da se oženi Ivanom Savić, arhitektom iz Čikaga.

Još tokom trajanja braka sa Draganom pevač je prestao da konzumira alkohol, što se za nju nije moglo reći, a to je bio jedan od povoda za nerazumevanje, a očigledno i povod da ona okonča svoj život.

Autor: Andrea Nikolić