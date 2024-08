NIKAD VIŠE NEĆU IĆI U SRBIJU: Udovica Olivera Dragojevića otkrila dugo čuvanu tajnu: Otac je kukao (VIDEO)

Oliver Dragojević, legendarni pevač Hrvatskog porekla, ostavio je za sobom mnogo vanvremenskih hitova po kojima će zauvek ostati upamćen.

Međutim, Srbi će ga pamtiti i kao pevača koji nakon rata više nikada nije kročio u Srbiju, niti održao koncert.

Njegova udovica, Vesna Dragojević, sada je otkrila dugo čuvanu tajnu, te javno progovorila o pravom razlogu suprugove odluke da do kraja svog života ne kroči u Srbiju.

Supruga Olivera Dragojevića otkriva pravi razlog zbog čega on nikad nije htio da nastupa u Srbiji i Crnoj Gori. 👇 pic.twitter.com/g2d6SfxxnT — Ðetić (@KonteZanovic) 27. август 2024.

- Nije to jedino čega se on držao, on je bio takav, držao je do svoje reči u još mnogo situacija, mne samo za to. Kada je počeo rat i krenulo bombardovanje, meni su maa, tata i sestra došli ovde u Split. Mi smo tada videli, kada je onop luka gorela, da su brodovi goreli. Tu je bio brod mog oca. Bio je veliki, 10 metara. Moj otac ga je počeo graditi još kada sam išla u osnovnu školu, znači ceo život ga je gradio. I on je video na televiziji kako on gori. Tu je bilo plakanja i kukanja i onda je Oliver rekao: "Milenko, nemojte se ništa sekirati. Ja sam tamo (u Srbiji) puno radio i bio milion puta. Ako Vas to može utešiti, nikad više neću ići tamo i pevati." To je jedina rečenica koju je on rekao, a da sam je ja čula, u vezi toga i nikad više nije to spomenuo. Jednom je u Makedoniji rekao jednom novinaru: "Dođite vi, ja imam koncerte u Skoplju, u Sarajevu, u Tuzli, pa možete da dođete. Nije ni narod kriv za sve".

Autor: Milica Krasić