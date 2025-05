Smeh do suza! Peja održao čas ponašanja PONIJU dok Ena beži po imanju: Đuskaj sa guskama! (VIDEO)

Urnebesno!

Jovan Pejić Peja krenuo je sa Enom Čolić dok ona ne raširi veš jer se mnogo plaši ponija. Za to vreme Peja je održao lekciju ponašanja poniju dok je Ena bežala po dvorištu.

- Ne! Nemoj da me zatvoriš! Znam da me mrziš, ali nemoj toliko! Ubiće me konj. Ne volim ponije! Molimte otvori! Ne volim kratke ljude i kratke konje. Treba da me štutne da mi uništi moje noge lepe. Ne volim ponije ni kad sam se sa barbikama igrala - vrištala je Ena.

- On hoće da izađe. Ajde, sa mnom si. Stojim ovde. Us*aćeš se ako krene da izađe, uzmi cellu kutiju - rekao je Peja, pa nastavio da priča poniju:

- AJde tamo. Đuskaj sa guskama. Šta ćeš ovde? Nije u redu braćala - rekao je Peja.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić